Crise gouvernementale - Michel prend acte de la démission de la N-VA et repart à la tête d'une "orange bleue"'

(Belga) Le Premier ministre, Charles Michel, a pris acte samedi du départ de la N-VA de la coalition suédoise, a-t-il annoncé dans une déclaration faite à la presse à la suite du conseil des ministres extraordinaire.

"Nous prenons acte ce soir que la N-VA quitte la majorité suédoise et je veux remercier les ministres et secrétaires d'Etat N-VA pour tout le gigantesque travail qui a été mené durant ces 4 années dans l'intérêt général de la Belgique", a déclaré M. Michel. Le Premier ministre proposera que deux secrétaires d'Etat remplacent les trois ministres N-VA "afin de garantir la continuité et le bon fonctionnement de nos institutions et la stabilité". En d'autres termes, les deux secrétaires d'Etat restants -Philippe De Backer (Open Vld) et Pieter De Crem (CD&V)- devraient devenir ministres et le Premier ministre être considéré comme "asexué" linguistique. M. Michel a confirmé qu'il s'envolerait dimanche pour Marrakech, où a lieu la Conférence internationale au cours de laquelle sera adopté le Pacte de l'ONU sur la migration, "comme chef d'une coalition responsable orange bleue". A son retour, il mènera des consultations politiques. (Belga)