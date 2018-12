Crise gouvernementale - "Que ceux qui ont décidé de faire entrer la N-VA au gouvernement ne s'étonnent pas"

(Belga) "Que personne ne s'étonne des positions de la N-VA ! Surtout pas ceux qui avaient décidé de les faire entrer dans le cockpit du gouvernement", a réagi samedi soir le cdH, après la conférence de presse des nationalistes flamands qui a scellé le sort de l'exécutif.

"MR et NVA se déchirent plutôt que de s'occuper des urgences des Belges. Urgences sociales, économiques et environnementales. On assiste à un cirque lamentable", a ajouté le parti démocrate humaniste via Twitter. "Nous avions prédit ce scénario il y a quatre ans et demi en refusant de rentrer dans ce gouvernement anti-Belge." Le cdH réclame "enfin une vraie ambition" pour les citoyens, et des mesures pour leur "bien-être: soins de santé, énergie, pouvoir d'achat des familles et des classes moyennes". (Belga)