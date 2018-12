Crise gouvernementale - "Une nouvelle victoire pour le parlement"

(Belga) "La N-VA mise hors-jeu. Une nouvelle victoire pour le parlement", a réagi samedi soir le président de Défi, Olivier Maingain, après le départ du gouvernement Michel des nationalistes flamands.

"Il a fallu la ténacité de l'opposition pour révéler la vraie nature de ce parti et forcer Charles Michel à renoncer à son alliance néfaste pour nos citoyens et déstabilisante pour notre pays", a précisé M. Maingain, en référence à la résolution demandant au gouvernement d'approuver le pacte migratoire et adoptée grâce au soutien de la plupart des partis d'opposition. (Belga)