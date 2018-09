Crise sociale en Irak: un nouveau mort à Bassora, des obus sur la zone verte à Bagdad

(Belga) Trois obus se sont abattus tôt vendredi sur la Zone verte où siègent les autorités à Bagdad, alors qu'un couvre-feu était imposé à Bassora, province pétrolière du sud, après la mort d'un nouveau manifestant et l'incendie de bâtiments publics et de sièges de partis.

L'attaque au mortier sur le secteur ultra-sécurisé de Bagdad, un incident rare et dont les auteurs ne sont pas identifiés, n'a fait "ni victime ni dégât", selon le commandement des opérations dans la capitale irakienne. Elle survient sur fond de contestation sociale dans la province de Bassora, la plus riche en hydrocarbures du pays et pourtant l'une des moins bien dotées en infrastructures, qui s'est soldée par de la mort de huit personnes depuis mardi. Ce mouvement, dénonçant l'incurie de la classe politique, a débuté le 8 juillet pour réclamer eau, électricité et emplois, en pénurie chronique. Il vient d'être relancé par une crise sanitaire qui a mené plus de 30.000 personnes à l'hôpital pour des intoxications à l'eau polluée à Bassora. Les politiciens, accaparés par les difficiles tractations pour former le futur gouvernement, se rejettent les responsabilités de la crise. (Belga)