Crombez prend l'initiative à Ostende

(Belga) Le président du sp.a John Crombez entend inviter le ministre Bart Tommelein (Open Vld) à une discussion sur la formation d'une coalition dans sa ville d'Ostende. Le bourgmestre d'Ostende Johan Vande Lanotte (sp.a) est sorti en tête des élections communales mais fortement affaibli. Ayant le vent en poupe, Bart Tommelein s'était présenté en successeur. "Je constate qu'il n'est nulle part, je souhaite dès lors avoir avec lui une discussion sereine", commente mercredi John Crombez.

Il est étonnant de voir le président du sp.a prendre une telle initiative en lieu et place de Johan Vande Lanotte. "Peut-être mais j'étais aussi candidat à Ostende et, Johan Vande Lanotte excepté, je suis celui qui a engrangé le plus de voix. Il va évidemment de soi que le bourgmestre participera à la discussion", a justifié le président du sp.a. (Belga)