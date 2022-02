Cyclone Batsirai: 10.000 personnes encore sans électricité à La Réunion

(Belga) Près de 10.000 personnes étaient toujours sans électricité dimanche à la Réunion, trois jours après le passage sur l'île française de l'océan Indien du cyclone Batsirai, a indiqué le gestionnaire du réseau électrique Enedis.

"Le passage du cyclone tropical Batsirai au large de La Réunion a provoqué d'importants dégâts sur le réseau électrique, touchant jusqu'à 145.000 clients. Dans la soirée du dimanche 6 février, un peu moins de 10.000 clients étaient encore privés d'électricité", indique Enedis dans son communiqué. Dans la soirée, la préfecture de La Réunion a levé la phase de sauvegarde cyclonique, correspondant à une vigilance maintenue après le passage d'un cyclone. Des habitants restaient touchés par des coupures d'eau dans l'après-midi, a précisé la préfecture. En deux jours et deux nuits, le cyclone Batsirai a fait 12 blessés à La Réunion et causé l'échouage d'un pétrolier. Puis, dans la nuit de samedi à dimanche, le cyclone tropical a frappé Madagascar où moins 10 personnes sont mortes et près de 50.000 ont dû quitter leur foyer face aux risques d'inondations, selon les autorités. (Belga)