Daniel Bacquelaine tirera la liste fédérale pour le MR à Liège

(Belga) Le Comité provincial du MR de Liège a présenté samedi, au Val Benoît, ses candidats pour les prochaines élections fédérales et régionales du 26 mai prochain, en présence des 70 candidats effectifs et suppléants. Le ministre fédéral des Pensions, Daniel Bacquelaine, emmènera la liste libérale pour la Chambre.

Le MR a axé son programme autour de trois concepts: une campagne positive, une campagne éco-responsable et une campagne d'équipe. "Chaque candidat porte le même message et nous avançons ensemble de manière conjointe. Il n'y a pas de culte de la personnalité et nos 70 candidats sont solidaires", a d'emblée déclaré Daniel Bacquelaine, président provincial et tête de liste pour la Chambre. Il a insisté sur la volonté d'offrir aux citoyens un langage de vérité, mais profondément positif. "Il ne faut pas faire de fausse promesse, mais il y a des possibilités pour développer un projet ambitieux: l'innovation, soutenir ceux qui entreprennent et valoriser le travail." La deuxième tête de liste sera Kattrin Jadin, seule députée fédérale issue de la communauté germanophone et présidente du PFF (le parti libéral germanophone). Nicolas Reynders, porte-parole de Pierre-Yves Jeholet et fils de Didier Reynders, se situe à la 5e place. Du côté des suppléants, le président du MR Liège-Ville et échevin de la Mobilité pour la Ville de Liège, Gilles Foret, occupe la 9e et dernière place. L'ambition est de garder les cinq sièges gagnés lors du dernier scrutin. Pour la Région, les trois députés sortants - soit Philippe Dodrimont, Diana Nikolic et Fabian Culot - s'affirment comme une triple tête de liste. "C'est une particularité qui me tient à cœur", explique Philippe Dodrimont. "Je ne tiens en aucun cas à guider cette liste seul, car nous sommes trois députés sortants. C'est un vrai travail d'équipe." Clara Todaro, 18 ans, présente sur la liste régionale, vivra déjà ses deuxièmes élections après les communales de 2018. La 13e place reste une surprise, le ou la candidat(e) n'a pas été révélé. Pour l'arrondissement de Verviers, Pierre-Yves Jeholet, ministre wallon de l'Economie, mènera la liste régionale tandis que pour Huy-Waremme, une femme sera tête de liste pour la Région wallonne: Caroline Cassart. Par ailleurs, le Mouvement réformateur a choisi de mener une campagne éco-responsable en abandonnant l'affichage du papier au profit de bâches imprimées, d'encres plus propres et de matériaux recyclables et réutilisables. (Belga)