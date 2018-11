Daniel manifeste à Paris: "Macron m'a pris 60€ sur ma retraite alors qu'il avait promis de ne rien faire sur les retraites"

8.000 gilets jaunes se sont réunis à Paris pour manifester contre la hausse du prix des carburants, et de façon plus large contre la politique du président Emmanuel Macron. Le chiffre est fourni par le gouvernement français.

Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui sont à bout et qui cassent

C'est le cas de Daniel, un gilet jaune que nous avons interviewé juste avant que les forces de l'ordre ne repoussent le groupe vers une rue adjacente aux Champs-Elysées. "Moi je suis ce qu'on appelle un soixante-huitard. Je n'ai pas suivi après, mais j'ai participé aux quinze jours, trois semaines de 68. J'y étais tous les jours. Là c'est un petit 68, mais il faudrait que ça aille plus loin. C'est malheureux à dire, mais si on ne casse rien, on n'obtient rien. C'est terrible ce que je dis. Le gouvernement ne comprend rien tant qu'il n'y a pas de la casse", confie Daniel. "Aujourd'hui moi j'ai rien cassé, je n'ai fait que constater les dégâts, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui sont à bout et qui cassent".



Le manifestant dénonce également le comportement des forces de l'ordre. "Les CRS nous narguent, nous excitent, nous gazent, nous bousculent. Tout à l'heure ils se sont même attaqués à une femme en fauteuil roulant, je l'ai pris en photo et je l'ai mis sur Facebook. C'est dramatique", affirme-t-il.



D'après notre témoin, Emmanuel Macron est le "président des riches" et ne respecte pas sa parole. "Là aujourd'hui, il faut vraiment que le gouvernement revienne en arrière. Mais pas que sur le carburant, parce qu'il va nous diminuer le carburant… mais moi il m'a pris 60 euros par mois sur ma retraite. Alors qu'il avait promis en novembre 2016 de ne rien faire sur les retraites. Ça ne peut plus durer! Ce mec-là, ce monsieur Macron, plus on va le laisser faire, plus il va nous en prendre. Il va nous baisser de 10 centimes le carburant aujourd'hui, mais il va nous couillonner sur autre chose", lance Daniel.





Affrontements entre gendarmes et manifestants



Des altercations ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre lorsque les gilets jaunes ont tenté de pénétrer dans une zone sécurisée à proximité du palais de l'Elysée. Les policiers affirment que des membres de l'ultradroite ont infiltré le cortège et se sont placés en première ligne pour les viser. De leur côté, des manifestants affirment que les gendarmes utilisent trop les gaz lacrymogènes.



Sur des images filmées sur place, quelques manifestants, peut-être des casseurs, sont vus en train de desceller des pavés de la chaussée. D'autres images montrent des gilets jaunes amasser du mobilier urbain et du matériel de chantier sur les Champs-Elysées pour créer des barricades et ralentir les forces de l'ordre.