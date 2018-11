Dans le Hainaut, les fédérations socialistes optent pour un accord de majorité avec le MR

(Belga) Les fédérations socialistes du Hainaut, réunies en congrès provincial samedi matin à La Louvière, ont approuvé la participation du PS à un accord de majorité. Elles ont opté pour le MR comme partenaire à plus de 83% des voix exprimées, annonce la fédération socialiste de la province du Hainaut.

"Cet accord de majorité vise à positionner la province de Hainaut comme une institution d'avenir. Les réformes entamées seront poursuivies en ce sens et la province renforcera ses processus démocratiques en vue de susciter la participation citoyenne la plus large", précise la fédération. "Les partenaires de la majorité s'inscriront dans une réforme fondamentale de l'institution, basée sur un dialogue avec les différents niveaux de pouvoir tout en préservant l'emploi et l'équilibre budgétaire", ajoute-t-elle. Le collège provincial sera composé de quatre députés provinciaux socialistes tandis que le MR disposera d'un député provincial et de la présidence du Conseil provincial. (Belga)