Dans le sud de la France, les températures sont EXCEPTIONNELLES pour l'hiver: "On s'est baigné, c'est fou!"

Avec 13 degrés attendus ce dimanche après-midi, on est loin d'un temps de chandeleur. D'habitude, on a quelques degrés de moins. Dans le sud de la France, c'est presque l'été. Ce lundi, on attend 24 degrés à Pau, dans les Pyrénées Atlantiques. A Perpignan, le mercure a dépassé les 20 degrés. Jamais il n'avait fait aussi chaud un 1er février dans les Pyrénées Orientales.

Valérie est Autrichienne. Elle est étudiante Erasmus à Nice et a profité de ce beau temps exceptionnel pour se baigner en plein hiver... "On a décidé de sécher les cours et d'aller à la plage. On s'est mis en bikini et on s'est baigné. Ça faisait du bien. A mon avis, j'ai déjà pris quelques couleurs, c'est fou", sourit la jeune femme.