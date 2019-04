Dans le Sud-Est, des "gilets jaunes" déterminés contre un président qui "n'entend pas"

A Montpellier comme à Marseille, des milliers de "gilets jaunes" ont manifesté, malgré les annonces d'Emmanuel Macron, dénonçant un président qui "n'entend pas" leurs revendications.

Dans les rues de Montpellier, où ont défilé 1.500 personnes selon la préfecture, Natacha, 46 ans, déplore: "Les questions de justice sociale n'ont pas du tout été abordées, alors que c'est la question centrale de ce mouvement des gilets jaunes. Il n'entend pas."

"On se rapproche de plus en plus du modèle des Etats-Unis. La France avait le privilège d'avoir une ouverture culturelle, entre autres, et on est en train de le perdre", juge-t-elle.

A Marseille, le cortège de 1.000 personnes selon la préfecture de police a remonté la Canebière pour déambuler dans le quartier populaire de Noailles. Au passage, un manifestant a recouvert un écriteau de rue par un autocollant "Rue Zineb Redouane, tuée par la police", en hommage à cette octogénaire morte en décembre après avoir été touchée par un tir de grenade lacrymogène en marge de manifestations.

Parmi les "gilets jaunes", beaucoup sont venus de loin comme cette fonctionnaire de Nice: "on a fait du covoiturage car on voulait montrer à Marseille, où il y a un appel régional, qu’on est déçus. Macron n’a pas répondu à nos revendications principales: le RIC et le vote blanc!".

Près d’elle, un groupe d’une dizaine de manifestants de Valence ont aussi voulu "crier sous le soleil de Marseille". "On est plus motivés que jamais!", assure une contrôleuse qualité de 51 ans. "Il faut lutter contre l’oligarchie et les privilèges des riches! Ça veut dire quoi travailler plus? Il va nous supprimer des congés payés !". Elle reconnaît tout de même une "petite victoire avec la retraite minimum à 1.000 euros".

A Arles (Bouches-du-Rhône), environ 200 personnes ont manifesté également selon la préfecture.