Dans le sud-ouest de la France, la crotte de chien peut coûter jusqu'à 750 euros

(Belga) Bergerac, capitale d'une région très touristique du sud-ouest de la France, veut être "propre et accueillante": elle a créé une contravention allant jusqu'à 750 euros pour tout propriétaire qui omet de ramasser les crottes de son chien dans l'espace public.

"Il est fait obligation aux personnes accompagnées d'un chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections de cet animal" dans les rues, les parcs, les jardins etc, stipule l'arrêté municipal du 11 avril. L'amende de 750 euros est probablement la plus élevée de France, selon un député de la majorité spécialiste des questions animales et vétérinaire Loïc Dombreval. "Les déjections canines peuvent être un véritable fléau dans certaines communes, et cela finit notamment par stigmatiser les chiens et leurs propriétaires", a-t-il commenté auprès de l'AFP. A la mairie de Bergerac, on défend une mesure censée "assurer la sécurité et la salubrité publiques". La mairie impose également de se munir "d'au moins deux sacs de ramassage lors de promenades quotidiennes" sous peine d'amende jusqu'à 38 euros, sachant que ces sacs sont distribués gratuitement. Foie gras, truffes, châteaux, vignobles comme le Monbazillac...: située à deux petites heures de route de Bordeaux, Bergerac vit en grande partie du tourisme et est connue comme la capitale du "Périgord pourpre" en raison de la couleur du vin et des vignes à l'automne. (Belga)