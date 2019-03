De nombreux festivaliers évacués de Tomorrowland Winter à cause des vents violents (vidéo)

Environ 250 personnes ont été évacuées lundi d'une piste et d'un bar afférent dans la station de sports d'hiver de l'Alpe d'Huez, en France, rapportent les organisateurs de Tomorrowland Winter, la première édition hivernale du festival électro. Des remontées mécaniques ont dû être fermées en raison des vents violents. Les personnes évacuées sont principalement des festivaliers, collaborateurs et artistes qui avaient rejoint le bar sans skis et ne pouvaient donc descendre par eux-mêmes.



Elles ont été transportées dans des dameuses, sans incident particulier, d'après les organisateurs de Tomorrowland Winter.





"Des tourbillons de neige et des télécabines qui tanguaient"

Sur place, notre caméraman Benoît Elsen a vécu cette journée particulière. "Il a commencé à neiger dès le petit matin mais le vent a pris soudainement vigueur vers midi. Tourbillons de neige sur les pistes, les télécabines qui tanguaient fortement... On nous a redirigés vers les villages de stations aux pieds des pistes, mais sans possibilité de remonter vers les sommets pour redescendre en ski vers l’Alpe d’Huez, là où se trouve notre appartement", raconte-t-il. "On nous a dit que des bus allaient arriver. Il était 14h. Le premier est finalement arrivé à 15h30. On nous a servi du café et du thé pour patienter. J’ai eu l’impression d’un manque de coordination au départ entre Tomorrowland et les services publics des stations. Personne ne savait nous dire combien de temps on allait attendre", ajoute-t-il.

Au premier bus arrivé, c’était la bousculade... "Les gens en avaient marre et voulaient remonter à Huez. J’ai pris le troisième car et certains ont même forcé la porte arrière pour monter plus vite. Les gens commençaient à perdre patience. Pour rentrer à Huez, nous sommes redescendus par la vallée pour monter le col menant au village. La route n’était pas dégagée et certains cars étaient bloqués. Bref, presque 2h de car pour atteindre la station au lieu de 50 minutes. Il y a eu du stress jusqu’à l’arrivée car nous n’étions pas sur d’arriver à l’appartement", conclut-il.





Certains festivaliers sont arrivés samedi

L'événement musical doit par ailleurs véritablement commencer mardi, mais certains festivaliers sont arrivés à partir de samedi pour profiter d'animations sur les pistes et dans le "village" du festival, ainsi que pour skier.

"Il a beaucoup neigé ce matin, mais ce n'était pas un problème. Quand le vent s'est intensifié, nous avons dû fermer les remontées mécaniques. Certains en haut de la piste n'avaient pas de skis avec eux, parce qu'ils voulaient uniquement faire la fête dans le bar. Nous avons donc recouru à six dameuses pour les faire redescendre", explique le porte-parole Debby Wilmsen. Mardi, le vent devrait s'apaiser et de nombreux lieux couverts sont de toute façon réservés au festival, rassure-t-il.

La première version "hiver" de Tomorrowland est sold-out avec 25.000 visiteurs attendus cette semaine. A l'affiche, figurent entre autres Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, Netsky, Martin Garrix, Lost Frequencies et Martin Solveig.



Photos de notre caméraman Benoît Elsen



©Facebook/Benoît Elsen