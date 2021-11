De retour en Europe, Thomas Pesquet a envie "d’une douche et d’un café"

L’astronaute Thomas Pesquet est arrivé à Cologne, après avoir passé six mois au sein de la Station spatiale internationale. Le Français a des envies plutôt simples, après un si long voyage, des envies d'activités simples sur Terre. "De quoi j’ai envie ? J’ai envie d’une bonne douche je pense premièrement et ça, c’est une expérience qui va être un peu spéciale je pense, parce que dans la station évidemment, dès qu’on joue avec l’eau, ça part un peu dans tous les sens, et là de voir toutes les gouttelettes d’eau qui vont tomber dans le même sens, ça va être comme un peu dans un film de science-fiction. Mais oui de ça, peut-être un peu des nourritures terrestres, avec une bonne nuit dans un bon lit, un café, un petit-déjeuner et puis ensuite il va falloir se remettre au boulot. Oui, un petit morceau de fromage, on a eu du fromage un peu dans la station, mais pas quand même ce qu’on peut avoir ici."

Quel bilan tire-t-il de sa mission ? "Quelque part, je n’ai pas tellement eu le temps de la regarder dans le rétroviseur cette mission, on a tellement la tête dans le guidon, mais je pense qu’il y a eu plein de choses qui se sont passées, on a quand même fait des sorties extra véhiculaires, qui étaient sans doute parmi les plus spectaculaires que moi j’ai vues, pas seulement celles auxquelles j’ai participé, mais que j’ai vues tout court. On est quand même allé tout au bout de la station installer des panneaux solaires de 17 m."

L’astronaute français prévoit déjà de revoir ses collèges de la Station. "On était déjà en train de s’envoyer des textos dans l’avion : “Alors comment ça va, etc, la tête qui tourne ?”. C’est vraiment devenu une famille en fait. On a vraiment tout vécu ensemble pendant 6 mois, c’est vraiment des gens que j’aime énormément, que j’admire énormément. Et on va se retrouver très rapidement, on parlait déjà ça, de se retrouver. Moi je retourne le 6 décembre, je crois, à Houston. Tout le monde a prévu de venir en France parce qu’évidemment je leur ai rebattu les oreilles avec la France, le fromage, etc."

L'astronaute Thomas Pesquet a conclu mardi avec succès sa deuxième mission spatiale, après un amerrissage réussi au large des côtes de Floride. Une longue période de réadaptation à la gravité terrestre l’attend désormais.