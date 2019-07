Météo-France a levé dimanche matin la vigilance orange sur les trois derniers départements où était encore maintenu une alerte en raison des orages.

L'organisme de prévision avait placé jusqu'à 23 départements en vigilance en raison de violents orages, parfois accompagnés de grêle. La Loire a particulièrement été touchée dans la soirée de samedi vers 20h. Les secours y ont réalisé pas moins de 266 interventions indique LCI.

"En France, cette journée fut la plus "foudroyée" depuis le début de l'année avec près de 73.700 impacts de foudre", précise le média français. Des grêlons gros comme des balles de tennis ont été observés.

Dimanche matin, la vigilance orange a été levée dans les trois derniers (Doubs, Haut-Rhin et Territoire de Belfort) où elle persistait encore à 06H00.



"Sur le nord-est du pays, les orages forts ont régressé vers l'Allemagne", et au sud, ils vont s'évacuer "rapidement vers l'Italie", précise le bulletin de Météo-France, notant que dans la journée de dimanche, une activité orageuse allait se maintenir sur une grande partie du pays, mais seulement d'un niveau de vigilance jaune.



Sur le sud-est, la cellule orageuse "virulente" qui a donné de fortes chutes de grêle sur le Gard et le Vaucluse" était dimanche dans le sud des Alpes.



Dans la nuit de samedi à dimanche, une forte activité électrique, de la grêle, et de fortes intensités de pluie ont été observées.



Une rafale de 107 km/h a été mesurée à Avrée (Nièvre), et de 94 km/h à Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire). Il est tombé 47 mm de pluie à Luzy (Nièvre) en une heure. Au sud, les pluies ont été parfois intenses mais de courte durée avec par exemple dans l'Aveyron 9,4 mm en 6 minutes à Cornus et la Cavalerie, et 5,9 mm en 6 minutes à Millau.