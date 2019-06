De Wever entame mardi son deuxième tour avec le Vlaams Belang

(Belga) Le président de la N-VA, Bart De Wever, commence mardi son deuxième tour de discussion en vue de former un gouvernement flamand. Le Vlaams Belang sera le premier parti reçu.

M. De Wever entend consulter du plus grand parti au plus petit, soit en commençant par le VB. Le parti d'extrême-droite devrait être suivi dans ce cas par le CD&V qui n'a toutefois pas voulu confirmer s'il avait reçu une invitation. La discrétion est de mise. Seul le sp.a a indiqué avoir été invité. Le lieu des rencontres n'a également pas été communiqué. Le formateur flamand n'aurait pas encore posé de questions concrètes aux partis qu'il a reçus. Il attend d'eux qu'ils lui communiquent les points qu'ils veulent inscrire dans un programme de gouvernement. Le PTB est le seul parti à avoir été exclu du second tour. (Belga)