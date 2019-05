De Wever veut voir comment le Vlaams Belang évoluera

(Belga) Le président de la N-VA, Bart De Wever, n'a pas tranché dimanche soir la question du cordon sanitaire autour du Vlaams Belang. Il s'entretiendra avec le président du parti d'extrême droite, Tom Van Grieken, et veut voir comment il conçoit l'évolution de son parti.

"J'écouterai le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, et lui demanderai comment il voit l'évolution de son parti", a expliqué M. De Wever, interrogé par VTM. "Je n'ai jamais souscrit au cordon sanitaire et je n'en ai jamais été un fan. Mais je n'ai jamais été non plus fan du style de ce parti, de certaines de ses figures qui ont exagéré et de certaines positions. Ces deux choses, qui étaient claires hier, le sont toujours aujourd'hui", a-t-il ajouté. En vue de former un gouvernement flamand, M. De Wever invitera tous les partis par ordre de grandeur. Le Vlaams Belang est le gagnant au nord du pays. "Et il mérite le respect. L'électeur flamand mérite le respect. Ouvrir et fermer les portes le soir des élections me paraît particulièrement idiot. La situation est déjà assez compliqué", a-t-il souligné. (Belga)