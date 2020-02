Debout à 1.000 mètres d'altitude sur une montgolfière, ce Français bat un record du monde (vidéo)

À 26 ans, Rémi Ouvrard a battu un record du monde vendredi. Il s'est tenu debout sur une montgolfière à plus de 1.000 mètres d'altitude.

"Ce qui va se passer c’est une tentative de record du monde aérien, c’est-à-dire que je vais monter sur la montgolfière de mon père, explique Rémi Ouvrard à l'agence AFP. Je serai donc en équilibre dessus sur une petite plaque d’un mètre cinquante carré, et j’aurai un harnais de sécurité bien entendu, et mon père va réaliser un vol jusqu’à 1000 mètres d’altitude, minimum avant de redescendre. Je serai donc en équilibre sur cette montgolfière."

Rémi Ouvrard est aérostier professionnel, donc pilote de ballon d'observation. Pour réaliser cet exploit, il s'est préparé pendant quatre mois. Il a suivi une préparation physique, a testé le dispositif au sol et réalisé plusieurs essais à basse altitude.

"Ça s’est passé super bien, comme on l’avait espéré, très bonnes conditions météo, toute l’équipe a fait le job exactement comme on l’avait prévu, donc super bien, a confié Rémi une fois au sol. Le record a été battu et avec un petit peu de marge, nous sommes montés entre 1000 mètres et 1500 mètres." Il ne reste qu'à attendre la validation officielle de l'huissier venu assister à l'événement.