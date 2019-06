Décès d'Armand De Decker - "Il a défendu avec conviction et élégance les valeurs libérales"

(Belga) Armand De Decker, a "toujours défendu avec conviction et élégance, les valeurs libérales", a affirmé le président du MR Charles Michel, après l'annonce du décès du ministre d'Etat libéral, survenu mercredi.

"J'apprends avec tristesse le décès d'Armand De Decker. Personnalité engagée, ayant exercé de nombreuses responsabilités politiques, il a toujours défendu avec conviction et élégance les valeurs libérales lors de ses combats politiques. Je présente mes plus sincères condoléances à son épouse, Jacqueline, à son frère Jacques, et à l'ensemble de ses proches", a dit Charles Michel. Le libéral Armand De Decker est décédé mercredi, à l'âge de 70 ans, après une carrière à divers échelons politiques belges, en tant que président du Sénat de 1999 à 2004 et de 2007 à 2010, ministre de la Coopération de 2004 à 2007 et bourgmestre d'Uccle de 2006 à 2017. Un parcours politique terni sur la fin toutefois par une inculpation dans le dossier du Kazakhgate relatif à la transaction pénale au bénéfice du milliardaire ouzbeko-belge Patokh Chodiev, impliqué dans le scandale Tractebel.