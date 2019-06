Décès d'Armand De Decker - Philippe Close (PS) rend hommage à un amoureux de Bruxelles et un défenseur de la Belgique

(Belga) "C'est un amoureux de Bruxelles et un défenseur sans relâche de la Belgique qui vient de disparaître", a réagi mercredi soir le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close (PS) à l'annonce du décès du Ministre d'Etat Armand De Decker (MR), ancien bourgmestre d'Uccle et ancien président du Sénat.

"Apprenant le décès d'Armand De Decker, je veux d'abord transmettre toutes mes condoléances et pensées chaleureuses à son épouse Jacqueline Rousseau. Je pense à elle dans cette épreuve", a ajouté le mayeur bruxellois. Le libéral Armand De Decker est décédé mercredi, à l'âge de 70 ans, après un parcours au sein des instances politiques belges, en tant que président du Sénat de 1999 à 2004 et de 2007 à 2010, ministre de la Coopération de 2004 à 2007 et bourgmestre d'Uccle de 2006 à 2017, terni sur la fin toutefois par une inculpation dans le dossier du Kazakhgate. (Belga)