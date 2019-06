Décès d'Armand De Decker - "Un excellent bourgmestre" et "grand serviteur de l'Etat", selon Emmanuel De Bock

(Belga) Armand De Decker, ancien maïeur d'Uccle décédé mercredi soir, était "un excellent bourgmestre, qui savait écouter et mettait un point d'honneur à faire en sorte que chacun, membre de la majorité ou de l'opposition, puisse exprimer au conseil communal son point de vue dans le respect mutuel", a fait valoir Emmanuel De Bock, chef de groupe DéFI au Conseil communal d'Uccle, en présentant ses condoléances.

Le député bruxellois Emmanuel De Bock a encore rendu hommage à "un grand serviteur de l'Etat et une personnalité importante de la vie politique belge". Il précise avoir eu "le plaisir de travailler à Uccle avec lui lorsqu'on a constitué la majorité MR-FDF en 2006 avec Claude Desmedt et Joëlle Maison jusqu'en 2018". Armand De Decker était "un homme qui n'a jamais renié aucune de ses amitiés malgré les épreuves qu'il traversait ces derniers mois", souligne encore l'élu DéFI. Le libéral Armand De Decker est décédé mercredi, à l'âge de 70 ans, après une carrière à divers échelons politiques belges, en tant que président du Sénat de 1999 à 2004 et de 2007 à 2010, ministre de la Coopération de 2004 à 2007 et bourgmestre d'Uccle de 2006 à 2017. Un parcours politique terni sur la fin toutefois par une inculpation dans le dossier dit du "Kazakhgate", relatif à la transaction pénale au bénéfice du milliardaire ouzbeko-belge Patokh Chodiev, impliqué dans le scandale Tractebel. (Belga)