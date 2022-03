Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé mercredi à l'AFP l'agent de son épouse Nathalie Marquay-Pernaut.

"Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon" mercredi après-midi, a-t-elle déclaré, quelques minutes avant que TF1 ne confirme la disparition du journaliste.

TF1 et LCI ont partagé un message commun sur Instagram. "C’est avec une immense douleur que nous avons appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut. Gilles Pélisson, Thierry Thuillier, les rédactions de TF1, de LCI et toutes les équipes du Groupe TF1 partagent la peine et le chagrin de sa famille et de ses proches. La télévision perd un de ses plus grands journalistes, TF1 un membre de sa famille.

Entré à TF1 en 1975, il a incarné l’édition du journal de 13H de TF1 pendant plus de trente ans, une longévité inégalée, récompensée d’une fidélité sans faille du public, jusqu’à son dernier JT le vendredi 18 décembre 2020. En cela, il faisait partie de la famille de tous les Français. Jean-Pierre Pernaut a d’ailleurs été à plusieurs reprises plébiscité comme présentateur préféré des Français.

Journaliste avec un sens du public hors norme, il était extrêmement investi, avec un enthousiasme intact. Après plus de 7000 JT à son actif, il préparait chacun d’entre eux comme si c’était le premier. Il a mis un point d’honneur à proposer un journal qui réponde aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens et inventé l’information de proximité, avec l’idée formidable de créer, lorsqu’il a pris les rênes du 13H en février 1988, un réseau de correspondants partout en région, qui a contribué à la réussite de cette édition.

Tout au long de ces années, il a exprimé dans son JT, son amour des régions, son attachement à notre patrimoine et à nos savoir-faire. Soucieux des questions d’économie et du pouvoir d’achat des Français, thématiques très présentes dans son journal, il a créé avec Christophe Dechavanne l’émission "Combien ça coûte", qu’il a présentée de 1991 à 2010".