Décès de l'acteur Charles Gérard, second rôle fétiche de Lelouch

L'acteur Charles Gérard, second rôle fétiche de Claude Lelouch et grand ami de Jean-Paul Belmondo, avec qui il a joué régulièrement au cinéma, est décédé jeudi à l'âge de 96 ans, a annoncé à l'AFP Michel Godest, avocat de Jean-Paul Belmondo.

Charles Gérard est mort jeudi après-midi dans un hôpital parisien, a-t-il précisé. Reconnaissable à son nez singulier - cassé par Jean-Paul Belmondo lors de leur première rencontre sur un ring de boxe en 1948 - Charles Gérard, de son vrai nom Gérard Adjémian, avait d'abord été réalisateur dans les années 60 ("L'homme qui trahit la mafia", "L'ennemi dans l'ombre"), avant de devenir acteur dans les années 70, dans "Le Voyou" de Claude Lelouch. S'en suivront une vingtaine de films avec le cinéaste, dont "L'aventure c'est l'aventure", "Les Uns et les autres" ou "Il y a des jours... et des lunes". Mais il tournera aussi avec Claude Pinoteau ("La Gifle"), Philippe de Broca ("L'Incorrigible"), Henri Verneuil ("Le Corps de mon ennemi"), Francis Veber ("Le jouet"), Claude Zidi ("L'Animal"), Georges Lautner ("Flic ou voyou", "Le Guignolo") ou Fabien Onteniente ("Turf"). Ami proche de Jean-Paul Belmondo, il avait souvent joué à ses côtés, notamment dans "L'Incorrigible", "L'Animal" ou "Flic ou voyou". Il partageaient aussi une passion commune pour le sport, la boxe, mais aussi le foot et le tennis. "C'est une grande perte", a réagi sur Franceinfo Claude Lelouch. "C'était le copain idéal, c'est vraiment un homme qui amenait constamment son talent parce qu'il était d'une spontanéité idéale." C'était "non seulement le copain à l'écran mais aussi le copain dans la vie, qu'on pouvait appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit", a-t-il ajouté.