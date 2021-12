Décès de la youtubeuse Mava Chou: son ex-mari, accusé de harcèlement, sort du silence

Tout le monde est sous le choc après l'annonce, le 23 décembre dernier, du décès de la youtubeuse Mava Chou. Les causes de son décès ne sont pas connues mais la jeune femme de 32 ans été retrouvée morte chez elle le 22 décembre. Elle était victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Depuis ce tragique événement, son ex-mari, Adrien Czajczynski, est pointé du doigt par certains internautes. Le youtubeur est sorti du silence et a poussé un coup de gueule sur sa chaîne YouTube.

Figure populaire de YouTube depuis 2015, Mava Chou a été retrouvée morte chez elle, le 22 décembre dernier. Les causes de son décès ne sont pas connues mais la jeune femme de 32 ans était victime de cyberharcèlement depuis quelques temps. Elle avait d'ailleurs déposé plainte juste avant sa mort.

La triste annonce de sa disparition en a choqué plus d'un et les marques de soutien et d'affection se sont multipliées depuis lors. A commencer par son nouveau compagnon, Romain, qui lui a rendu un touchant hommage ce lundi 27 décembre.

"Je dois prendre la parole"

Depuis le tragique événement, l'ex-mari de la youtubeuse a été vivement critiqué et pointé du doigt. Certains l'accusent de harcèlement envers la mère de ses quatre enfants. Et face à l'ampleur que prend cette affaire, Adrien Czajczynsk, a décidé de sortir du silence. Le youtubeur, connu sous le pseudonyme Adrien VLOG & Blabla, s'est exprimé sur sa chaîne YouTube afin de clarifier les choses: "Je dois prendre la parole", a-t-il dit d'entrée de jeu, assurant qu'il prend soin des enfants pour les soutenir et les protéger dans cette histoire.

"Oui je suis peiné, oui, je suis touché. Malgré les conflits, l’animosité et le ressentiment, Maëva est et restera la maman de mes quatre enfants", poursuit-il avant de s'adresser à ceux qui l'attaquent sur les réseaux sociaux. "La vie en dehors des caméras est parfois bien différente de ce que vous pourriez croire. Et vous, spectateurs, vous n'avez en aucun cas la prétention de pouvoir vous vanter de la connaître."

Je ne laisserai plus jamais ce genre de comportement passer

"En plein deuil, j’ai pu constater qu'à nouveau l’intérêt des enfants n’était pas votre priorité à vous, pourtant parfois mères de famille. Vous jugez, vous accusez, et bien pire encore sous couvert d’anonymat et de sacro-sainte liberté d’expression. Calomnie, diffamation, insultes, menaces de mort, tout y passe sans aucune conscience", dit-il, reprochant à certains de vouloir entrer en contact avec les proches de Mava Chou afin d'obtenir des informations, mais aussi les écoles des enfants, les employeurs, les mairies... "Jusqu'où irez-vous?", se demande-t-il.

Le youtubeur estime être victime, depuis deux ans, d'un harcèlement quotidien et massif "que j'ai dénoncé à de nombreuses reprises", précise le père des quatre enfants de Mava Chou. "Je ne laisserai plus jamais ce genre de comportement passer. Je ne laisserai pas les justiciers des réseaux sociaux (...) m’accuser moi, Laura, mes proches, mes amis de meurtriers. Non, je ne laisserai pas ça passer (...) Vos propos ne seront pas sans conséquences", a-t-il conclu en énumérant de nombreux messages de haine reçus.