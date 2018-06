Décès de Mawda - De Wever à Di Rupo: "vous n'êtes pas la solution au problème, vous êtes le problème"

(Belga) Le président de la N-VA Bart De Wever a peu goûté la sortie médiatique de son homologue socialiste Elio Di Rupo dans Le Soir de mardi dénonçant dans son chef "des propos d'une terrible inhumanité" lorsqu'il suggéra la responsabilité des parents de la petite Mawda dans son décès il y a deux semaines à la suite d'une balle dans la tête tirée par un policier. Depuis lors, le président du PS appelle le gouvernement à régulariser cette famille kurde qui a perdu un enfant. Bart De Wever estime que les socialistes défendent une politique des frontières laxiste qui ne peut mener qu'à des problèmes.

"Je ne souhaite déshumaniser personne. Ni les parents, qui subissent l'épreuve la plus douloureuse qu'un père et une mère puissent avoir à endurer, ni le policier qui va devoir continuer de vivre avec ce lourd fardeau", réplique vendredi Bart De Wever dans une lettre dont l'agence BELGA a obtenu une copie. Sans renier ses propos controversés, Bart De Wever les replace dans le contexte de la nécessité de rétablir le contrôle des frontières, seule façon à ses yeux, d'éviter des tragédies telles que celle qui a frappé la petite Mawda. Ce faisant, il estime Elio Di Rupo mal placé pour lui donner des leçons. "Pendant des années, le PS a mené de facto une politique d'ouverture des frontières, et le résultat se voit aujourd'hui dans les grandes villes, où une sous-classe s'est formée, constituée de nouveaux arrivants paupérisés qui ne connaissent ni notre langue, ni notre culture, et ne parviennent pas à intégrer notre marché du travail de haute technologie. Les services judiciaires et de sécurité en subissent les conséquences", écrit-il. Avant de conclure: "cher Elio, vous n'êtes pas la solution au problème, vous êtes le problème". (Belga)