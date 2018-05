Décès de Mawda: Le PS Liégeois favorable à la régularisation des étrangers installés de longue date

(Belga) La Fédération liégeoise du Parti Socialiste s'est prononcée mardi pour une régularisation des étrangers installés de longue date en Belgique.

Jusqu'à présent, dans le débat sur l'immigration qui rejaillit à intervalles réguliers depuis 2015, les prises de position en faveur d'une régularisation de sans-papiers sont plutôt rares. La section locale d'Ecolo de Forest l'a réclamée au mois de mars de cette année. Mardi, la plus grande fédération du Parti socialiste a exprimé cette revendication. Dans un communiqué diffusé à la suite du décès de Mawda, les socialistes liégeois indiquent qu'ils "souhaitent que les populations installées de longue date sur notre territoire bénéficient d'un titre de séjour". Le PS liégeois appelle par ailleurs le gouvernement fédéral à faire la lumière sur le décès de la fillette survenu lors de la poursuite, par la police, de la camionnette dans laquelle elle se trouvait. "Il est inacceptable que des personnes qui fuient leur pays, quels que soient leur âge ou leurs conditions puissent perdre la vie alors qu'elles ne cherchent que la paix et la sécurité", souligne-t-il. Les socialistes liégeois demandent également que "la politique mise en oeuvre par le gouvernement fédéral fasse l'objet d'une réorientation et qu'il soit mis fin à la politique qui considère les migrants comme des délinquants". (Belga)