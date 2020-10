Décès de Victorine: du centre commercial au dernier appel à sa sœur, retour sur son parcours

La jeune Victorine Dartois, 18 ans, retrouvée morte lundi dans un ruisseau à proximité du domicile familial de Villefontaine (Isère), serait décédée "par noyade avec l'intervention d'un tiers", selon les conclusions de l'autopsie révélées mercredi par le parquet de Grenoble. Le rapport d'autopsie évoque "une mort par noyade avec intervention d'un tiers en raison de multiples ecchymoses internes retrouvées sur le corps de la victime".

La jeune fille avait disparu le 26 septembre dernier à Villefontaine. BFMTV est revenu sur son emploi du temps connu.

Victorine avait passé son samedi après-midi au centre commercial, accompagnée de ses amis. Alexandre est l'un d'entre eux. Il s'est confié au micro de RMC: "On avait passé une très bonne journée, on avait fait un peu de shopping. On a décidé de quitter le centre commercial vers 18h".

21h: ses parents donnent l'alerte

Les amis se quittent. Victorine prend un premier bus puis rate sa correspondance. Elle manque de peu le second bus qui doit la déposer au pied de son domicile. Elle décide donc de faire le trajet à pied. Un kilomètre sépare l'arrêt de bus du domicile de la jeune femme.

À 19h, elle croise des amis, indique BFM TV. Elle leur confie qu'elle rentre chez ses parents. Elle ne prend pas le temps de discuter, elle manque de batterie sur son téléphone portable. Peu de temps après, elle appelle sa sœur pour la prévenir qu'elle sera bientôt à la maison.

Deux heures plus tard, Victorine n'est toujours pas rentrée. Ses parents alertent la gendarmerie. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Le lendemain, la sœur de la jeune fille lance un appel sur les réseaux sociaux.

Lundi 28 septembre, le corps inerte Victorine est découvert à 1km de son domicile. Quarante-sept enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Grenoble sont mobilisés sur l'affaire, "pour effectuer notamment une enquête de voisinage et entendre tout témoin utile". Un numéro vert est activé pour recueillir d'éventuels témoignages (0.800.200.142)