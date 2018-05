Décès Mawda - Les parents parlent d'un seul coup de feu

(Belga) Les parents de Mawda, la fillette de deux ans tuée lors de l'interception d'une camionnette transportant des migrants dans les environs de Mons, ont livré lundi leur version des faits lors d'une conférence de presse. Selon eux, il n'y a eu qu'un seul coup de feu. Leurs avocats réclament une commission d'enquête parlementaire indépendante.

Le père de Mawda a raconté que la camionnette avait été prise en chasse par quatre voitures de police, dont deux se trouvaient de chaque côté et les deux autres derrière. La famille de l'enfant se trouvait à l'avant, à côté du conducteur, tandis que d'autres personnes se trouvaient derrière. Celles-ci auraient brisé les vitres à l'arrière du véhicule pour montrer que des enfants étaient à bord. Selon les parents, le tir mortel provenait d'une voiture de police qui roulait à gauche de la camionnette. La balle aurait manqué le chauffeur pour finalement atteindre la fillette de deux ans. Ils ont précisé qu'un policier avait administré les premiers soins à la victime, mais qu'une ambulance était seulement arrivée 20 à 30 minutes plus tard. Les parents n'ont pas pu accompagner leur fille et n'ont été informés que durant la journée de vendredi, alors qu'ils étaient détenus dans une cellule, de son décès. La version livrée lundi ne correspond pas à celle du parquet. C'est pourquoi les avocats demandent la tenue d'une enquête indépendante. "Nous souhaitons les résultats de l'enquête rapidement ainsi qu'une arrestation." Les conseils des parents de Mawda auront accès au rapport d'autopsie mardi à 11h00 et ont rendez-vous avec les juges d'instruction du parquet de Tournai. Une rencontre a aussi été organisée lundi matin avec le Premier ministre, qui a exprimé à la famille ses condoléances, a indiqué un porte-parole de Charles Michel à l'agence Belga. Aucun détail n'a été dévoilé quant au contenu de la discussion. (Belga)