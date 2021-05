Coronavirus en France: les détails sur les étapes du déconfinement dévoilés

La France est "en train de sortir durablement" de la crise sanitaire due au Covid-19, a estimé lundi le Premier ministre Jean Castex, dans un entretien au Parisien.



"Je le dis de la façon la plus claire : nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire", déclare le chef du gouvernement. Mais même si "nous touchons au but", cette sortie "va se faire de façon progressive, prudente et accompagnée", souligne-t-il. Pour cela "notre dispositif est équilibré" et prévoit "des mesures de freinages au cas où la situation épidémique déraperait localement".



Interrogé sur la possibilité d'une "quatrième vague" épidémique, M. Castex estime qu'il ne faut "rien exclure et rester hyper vigilants", et assure que la France est à cet égard parmi les pays les plus exigeants en Europe". "Nous avons aussi procédé à des commandes de vaccins qui permettraient de faire un rappel vaccinal à l'automne, si cela était nécessaire", ajoute-t-il.



Quant à une fin définitive de l'épidémie, "certains scientifiques nous disent que ce sera le cas d'ici un an environ", ajoute le Premier ministre, mais "nous avons progressé pour nous mettre à l'abri de ses effets les plus lourds".



Quant à la levée du couvre-feu le 30 juin, "l'histoire de cette épidémie nous apprend à être prudent, mais c'est bien notre objectif".

Terrasses, cinémas, musées,...



A partir du 19 mai "on va pouvoir retrouver les terrasses, retourner au théâtre, au cinéma, au musée... avec des règles, certes, mais la vie commencera à reprendre son cours !", se félicite-t-il.



"En terrasse par exemple, il y aura une jauge de 50 % de la capacité d'accueil. Il faudra être assis, six à table maximum, sans aller à l'intérieur de l'établissement. Au cinéma ou au spectacle, la règle sera 1 siège sur 3, avec un plafond de 800 personnes par salle", précise le chef du gouvernement.



S'agissant des commerces, "tous rouvriront, y compris les grands centres commerciaux, avec une jauge de 8 m2 par client". Les marchés couverts rouvriront également "dans ces mêmes conditions", ceux en plein air "avec une jauge de 4 m2".



Pour les rassemblements privés, "nous maintenons la recommandation de six personnes pour la période de mai-juin, et nous la réévaluerons d'ici l'été".



Le Premier ministre se dit aussi "optimiste" sur l'objectif de 20 millions de personnes vaccinées "au sortir du week-end de l'Ascension", même si les "hésitations" autour du vaccin AstraZeneca "nous ont fait baisser de rythme.



Le "pass sanitaire", en cours d'examen parlementaire, doit être réservé "aux grands événements qui rassemblent environ plus de mille personnes au même moment", promet-il. Il ne sera pas exigé "dans les lieux de travail, d'enseignement, dans les services publics, les musées, les bibliothèques, les grands magasins, les marchés, les lieux de vacances ou encore les lieux de cultes".



Au chapitre sportif, il pourra y avoir des "fan zones" pour l'Euro de football, mais avec "un protocole sanitaire adapté. Quant au Tour de France, "on n'imposera pas le pass sanitaire pour les spectateurs au bord des routes, Ce serait d'ailleurs impossible".



Pour la levée des mesures de soutien économique, le chef du gouvernement promet "progressivité" et "adaptabilité".



"On ne débranchera pas les dispositifs brutalement" et "nous ferons du sur-mesure pour tenir compte des différences de situation", promet-il.

LES ETAPES DU DECONFINEMENT



19 mai: commerces, terrasses, cinémas



- couvre-feu décalé à 21H00



- télétravail maintenu



- rassemblements de plus de 10 personnes interdits, sauf visites guidées



- commerces, marchés couverts: 8 m2 par client



- terrasses: 50% de la capacité, tables de 6 maximum



- casinos: 35% de l'effectif



- bibliothèques: 1 siège sur deux



- parcs zoologiques en plein air: 50% de l'effectif



- musées: 8 m2 par visiteur



- cinémas, salles des fêtes, chapiteaux: 35% de l'effectif, jusqu'à 800 personnes par salle



- lieux de culte, mariages ou pacs (cérémonies): 1 emplacement sur 3, en quinconce entre chaque rangée



- cérémonies funéraires: 50 personnes



- enseignement supérieur: 50% de l'effectif



- danse: reprise pour les mineurs



- activités sportives de plein air: 10 personnes, uniquement sans contact



- compétitions sportives de plein air: pour les pratiquants amateurs 50 personnes, uniquement sans contact



- spectateurs dans établissements sportifs extérieurs (stades) ou couverts (piscines): 35% de l'effectif, jusqu'à 1.000 personnes (assises, pas debout)



- pratiquants dans établissements sportifs extérieurs (stades) ou couverts (piscines): publics prioritaires comme les scolaires



- remontées mécaniques: 50% de l'effectif



- thermalisme: 50% de l'effectif



- reprise des festivals de plein air assis: jauge de 35% jusqu'à 1.000 personnes



>9 juin: cafés-restaurants en intérieur



- couvre-feu décalé à 23H00



- télétravail assoupli



- rassemblements de plus de 10 personnes interdits, sauf visites guidées



- commerces, marchés couverts: 4 m2 par client



- terrasses extérieures: 100% de la capacité, tables de 6 maximum



- réouverture des cafés restaurants en intérieur: jauge de 50%, tables de 6 maximum



- casinos: 50% de l'effectif. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes



- bibliothèques: 1 siège sur deux



- parcs zoologiques en plein air: 65% de l'effectif



- musées: 4 m2 par visiteur



- cinémas, salles des fêtes, chapiteaux: 65% de l'effectif, jusqu'à 5.000 personnes par salle. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes.



- lieux de culte, mariages ou pacs (cérémonies) : 1 emplacement sur 2



- cérémonies funéraires : 75 personnes



- enseignement supérieur: 50% de l'effectif jusqu'à la rentrée de septembre



- danse: reprise pour les majeurs, sans contacts, 35% de la classe



- activités sportives de plein air: 25 personnes, reprise des sports avec contact



- compétitions sportives de plein air: pour les pratiquants amateurs 500 personnes



- spectateurs dans établissements sportifs extérieurs (stades) ou couverts (piscines) : 65% de l'effectif, jusqu'à 5.000 personnes. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes



- pratiquants dans établissements sportifs extérieurs (stades) ou couverts (piscines) : publics non prioritaires jusqu'à 50% de l'effectif



- remontées mécaniques 65% de l'effectif



- réouverture des salons et foires: 50% de l'effectif, jjusqu'à 5.000 personnes. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes



- thermalisme: 100% de l'effectif



- festivals de plein air assis: jauge de 65% jusqu'à 5.000 personnes. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes



>30 juin: levée du couvre-feu



- maintien des gestes barrière et distanciation



- levée du couvre-feu



- pass sanitaire pour les événements extérieurs et intérieurs de plus de 1.000 personnes



- levée des limites de jauge (selon situation locale) dans les établissements recevant du public



- compétitions sportives de plein air: pour les pratiquants amateurs 2.500 personnes. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes



- reprise des festivals de plein air debout: 4 m2 par festivalier. Pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes