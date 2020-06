Déconfinement: voici comment les Français savourent leur retour en terrasse

Apprécier un café en terrasse ou sauter dans un train direction la plage: les Français regagnent ce mardi leur liberté, même si la prudence reste de mise face à un virus qui a fait près de 30.000 morts et entraîné une profonde récession.

Les Français savourent le retour en terrasse, comme a pu le constater notre équipe en direct de Lille pour RTL INFO. "Soleil oblige, cette reprise est un véritable succès dans la brasserie où nous nous trouvons", témoigne notre journaliste Julien Crête depuis la Grand-Place de Lille: "C'est très simple, depuis onze heures trente, les services s'enchaînent, on vient prendre un verre, on vient manger un petit repas, tout cela principalement en terrasse, car c'est l'idéal pour assurer le respect des distances sociales. Il y a un mètre entre chaque table, et cela fait beaucoup de bien aux clients".

"Ce qui est perdu est perdu et ne sera jamais rattrapé"

300.000 restaurants ou bars vivent cette réouverture en France et l'enjeu économique était colossal. Phlilippe Jésus, le gérant de la brasserie, explique qu'il ne pourra pas rattraper le retard perdu: "Rattraper, ça parait compliqué, parce qu’on a une activité saisonnière ici sur la Grand-Place, et généralement avril et mai, ce sont de très gros mois. Donc on peut au mieux limiter les dégâts, mais de toute façon, ce qui est perdu est perdu et ne sera jamais rattrapé, donc on va faire de notre mieux".

"Je m'attends à faire une très très grosse journée"

En tous les cas, le bilan de cette première journée sera très positif: "Aujourd'hui, c’est le jour de réouverture, on a un temps splendide, c'est idéal, la terrasse est pleine et je m’attends à faire une très très grosse journée".