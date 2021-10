Lance-roquettes, pains d'explosifs...: un arsenal de guerre découvert dans un appartement marseillais

Des lance-roquettes, des roquettes, des pains d'explosifs, 500 munitions... c'est un arsenal de guerre "prêt à l'emploi" qui a été découvert samedi dans un appartement de Marseille, a-t-on appris dimanche de source policière, confirmant une information du Monde.



Cette découverte est survenue de façon fortuite samedi après-midi, le propriétaire de cet appartement du XVe arrondissement, squatté, ayant fait appel à une société pour changer les serrures. Sitôt la porte ouverte, et découvrant ce que contenait l'appartement, le propriétaire a fait appel à la police.



A l'intérieur, deux roquettes, deux lance-roquettes, quatre pains d'explosifs, des dispositifs de mise en feu, des engins pyrotechniques, 500 munitions, des gilets pare-balles lourds, d'autres plus légers, des casques, et des tenues de militaires. "Tout était prêt à l'emploi", a confié une source policière.