Deloitte livre un audit peu glorieux pour la Régie des bâtiments

(Belga) Le consultant Deloitte fournit un audit peu glorieux pour la Régie des bâtiments et épingle sa gestion structurelle et des ressources humaines, selon un article paru mercredi dans Le Soir. Début 2019, l'organisme parastatal deviendra une société anonyme de droit public.

La Régie des bâtiments, qui gère 7,5 millions de m2 de bâtiments fédéraux et emploie 810 équivalents temps plein, avait déjà été critiquée par la Cour des comptes en 2017, notamment sur sa comptabilité. Deloitte, lui, pointe la gestion structurelle et des ressources humaines. Sur 7,5 millions de m2 gérés, seul 1,2 million est en réalité "monitoré" (mesurer les bâtiments et relever leur niveau d'occupation) par les équipes de l'institution, selon le rapport. Deloitte pointe également des locations non optimisées, une négociation des baux fragmentée et un manque criant d'outils informatiques performants. Soit une gestion du portefeuille qui doit opérer "un changement de cap fondamental", avec à la clé "un potentiel d'économies important". Du point de vue des ressources humaines, Deloitte relève un volume de personnel plus élevé que dans d'autres pays européens ainsi que des travailleurs plus âgés et moins qualifiés. Le rapport dresse plusieurs mesures à prendre, notamment le passage de statut en société anonyme à opérer début 2019. Se séparer de certains bâtiments serait ainsi plus facile, pointe l'opposition. Deloitte chiffre d'ailleurs une diminution du portefeuille de 1,1 million de m2 à opérer d'ici 2025. (Belga)