Delphine, une infirmière de 33 ans, disparaît mystérieusement en pleine nuit dans le Tarn

Les recherches pour retrouver une infirmière de 33 ans disparue de manière "suspecte" de son domicile à Cagnac-les-Mines (Tarn) dans la nuit du 15 au 16 décembre, se poursuivaient "activement" lundi, a indiqué le procureur d'Albi.



"A ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée" pour expliquer la disparition soudaine de cette mère de famille, Delphine Jubillar, précise Alain Berthomieu dans un communiqué.



"D'importants moyens humains et techniques sont mis en œuvre depuis plusieurs jours par la gendarmerie" dans le cadre d'une enquête pour "disparition suspecte", écrit-il encore.



Dès vendredi, les gendarmes avaient diffusé un appel à témoins. Un important dispositif de recherche est maintenu depuis le semaine dernière dans cette petite ville à une dizaine de kilomètres au nord d'Albi.

"Partie seule à pied dans la nuit"



Cette jeune mère de deux enfants "serait partie seule à pied dans la nuit de mardi", avait indiqué précédemment le procureur d'Albi. "C'est au petit matin que le mari se serait aperçu que sa femme n'était plus au domicile et a signalé la disparition", avait-il précisé.



Selon des proches, elle aurait quitté sa maison avec ses deux chiens. Les animaux seraient revenus seuls au domicile mercredi 16 décembre vers 4h du matin.



Dimanche, cinq plongeurs enquêteurs ont participé aux recherches sur les plans d'eau environnants, a indiqué le colonel Thierry Blondet, commandant en second du groupement de gendarmerie du Tarn.

En instance de divorce, son mari soupçonné par le village

Cédric Jubillar, son époux, a accepté de se confier à RTL France. Il explique que c'est sa fille de 18 mois qui l'a réveillé en pleine nuit, à 4h30, et qu'il a alors constaté la disparition de Delphine. Il confirme qu'ils étaient en instance de divorce et que c'est Delphine qui souhaitait la rupture. Mais il assure que tout était fait de manière amiable pour protéger les enfants. Il a le sentiment que dans le village, il apparaît pour beaucoup comme un suspect.

"Elle allait très bien"

A ses côtés, l'oncle et la tante de Delphine sont tout aussi dévastés. Ils étaient très proches de la disparue, qui avait perdu ses parents très jeunes. "Delphine, c'est comme une fille pour nous. Elle nous manque beaucoup et on est pas bien", explique son oncle. "Je suis vraiment triste de pas comprendre comment elle a pu disparaître comme ça. Elle allait très bien. Je ne comprends pas".