Démission de Julliard: "énorme déception" d'Hidalgo qui ne se sent "pas isolée"

Anne Hidalgo (d) et Bruno Julliard (g), le 11 avril 2013 à Paris pendant la campagne des municipales.Eric Feferberg

La maire de Paris Anne Hidalgo confie mercredi dans Le Figaro avoir ressenti "une énorme déception" après la démission de son premier adjoint Bruno Julliard, assurant toutefois ne pas se sentir "isolée".

M. Julliard a démissionné lundi en reprochant son "inconstance" à la maire socialiste de la capitale, critiquant son "déficit d'humilité" et son "opportunisme".

"C'est très violent. Malheureusement, c'est le lot de la fonction qu'on occupe. Être maire de Paris, c'est avoir les épaules larges et savoir encaisser", répond Mme Hidalgo dans un entretien au Figaro.

"On n'a pas de colère dans ce genre de situation, mais je ressens une énorme déception, bien sûr", ajoute-t-elle.

À travers les critiques émises par Bruno Julliard, "c'est l'action de toute une équipe qu'il remet en cause. Mais je peux compter sur mes adjoints, les maires d'arrondissement et beaucoup d'autres. C'est quand même plutôt réconfortant pour moi. Non, je ne suis pas isolée", affirme Anne Hidalgo

Lundi elle avait pris acte lundi de la démission de M. Julliard, nommant Emmanuel Grégoire à sa place.