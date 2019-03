Départ d'une MR vers les listes Destexhe, le gouvernement wallon sans majorité

(Belga) La députée wallonne Patricia Potigny a rallié les "listes Destexhe", rapportent lundi La Dernière Heure et La Libre Belgique. Le gouvernement wallon a ainsi perdu sa majorité, cette dernière, MR-CDH, ne tenant qu'à un siège.

Le gouvernement Borsus qui comptait 38 sièges sur 75 au sein de l'assemblée régionale n'en dispose dès lors plus que de 37. "En fonction des décrets qui seront soumis au vote en séance plénière, je les étudierai au cas par cas avec mon collègue André-Pierre Puget (un député wallon qui avait déjà rallié le parti d'Alain Destexhe, NDLR)", a confié la députée qui rappelle qu'il y a encore de gros dossiers sur la table comme la réforme des APE. "Il n'y aura plus de vote systématique (...) avec le petit doigt sur la couture du pantalon", a-t-elle prévenu. "Nous ne voulons pas faire tomber l'exécutif wallon; nous voulons simplement pouvoir donner notre avis et éventuellement amender les textes", a précisé pour sa part Alain Destexhe qui a annoncé son départ du MR il y a deux semaines. (Belga)