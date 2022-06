Départs en vacances: faut-il prendre une assurance?

Lors des départs en vacances, on se demande souvent s'il faut ou non prendre une assurance ? Et quel type d'assurance choisir ? Il est parfois compliqué de s'y retrouver. Voici quelques explications.

Avant le départ, un stress domine tous les autres : la peur de voir son vol annulé. Résultat : l’assurance annulation fait de l’œil à certains. L’assurance annulation peut être utile mais attention elle ne couvre pas tous les évènements. Vous pouvez obtenir un remboursement de votre vol en cas d’imprévu dans votre vie? Comme un sinistre de votre habitation, ou une hospitalisation. Cependant, elle ne couvre pas les grossesses ou les dépressions par exemple.

Selon les assurances, plusieurs garanties peuvent être proposées. Il existe l'assistance aux personnes, l'assurance voiture, l'assurance annulation ou encore l'assurance bagages.

L'assurance assistance est vivement conseillée. Elle coûte entre 100 et 200€ par an et prend en charge des frais médicaux à l’étranger ou encore des rapatriements. "Vous avez des dossiers aux Etats-Unis qui peuvent atteindre 500 à 600.000 € pour des hospitalisations de longue durée. Il ne faut pas croire que l'on peut rapatrier comme ça n'importe qui. Il faut que l'état de santé le permette", explique Lorenzo Stefani, responsable communication chez Touring.

Pour éviter les doublons, il est conseillé de faire un état des lieux de vos assurances et de votre mutuelle. "Ce n'est pas parce que l'on va en France qu'il faut se dire 'S'il m'arrive un problème, je trouverai une solution. Le problème peut être grave et peut demander des rapatriements très spécifiques", éclaire Lorenzo Stefani.

D’autres assurances existent. C'est le cas par exemple si vous prévoyez des activités extrêmes comme la plongée ou l’alpinisme. Il y a également des assistances judiciaires ou encore une assurance en cas de vol de vos effets personnels.