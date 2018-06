Des Bruxellois distribuent 700 fleurs à la police

(Belga) Quelques Bruxellois ont distribué samedi 700 fleurs aux policiers et militaires en poste dans la capitale. Ils souhaitent ainsi exprimer leur soutien après l'attaque perpétrée en début de semaine à Liège, où deux agents ont perdu la vie, rapportent plusieurs médias et l'un des initiateurs du mouvement, Nicolas Roisin, sur Facebook.

"On avait envie de faire quelque chose mais on ne savait pas quoi. Et puis on s'est dit qu'on pourrait dépasser 'les soutiens et les indignations des réseaux sociaux' pour être concret, sur le terrain", écrit-il sur sa page Facebook. Le citoyen habite à Molenbeek-saint-Jean et a distribué quelque 700 fleurs avec une dizaine de Molenbeekois, dans différents commissariats de Bruxelles et aux militaires dans la rue. Ils les ont ensuite applaudis. "Une manière de déconstruire quelques briques des murs mentaux, culturels et sociaux qu'on met entre nous. Police contre immigrés. Immigrés contre autochtones. Jeunes contre vieux. Musulmans contre Laïcs. Ces combats n'ont aucune raison d'être. Au final on est tous profondément touchés par ces actes de criminels psychopathes (quelle que soit l'idéologie de laquelle ils se revendiquent) et tous profondément reconnaissants de ce que fait la police et les militaires en rue pour notre sécurité et celles de nos proches", détaille-t-il encore. (Belga)