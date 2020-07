Mallory et Adrien (Top Chef) ouvrent leur fameuse friterie éphémère à Paris: des centaines de fans au rendez-vous (vidéo)

Ils se l'étaient promis lors de la guerre des restos, l'une des épreuves mythiques de l'émission "Top Chef" : ouvrir leur friterie, sur une péniche. C'est désormais chose faite, quais de Seine à Paris. Pour ce premier jour d'ouverture, notre compatriote Mallory et son ami Adrien ont rencontré énormément de succès.

A deux pas de la cathédrale Notre-Dame, dans la quiétude des quais de Seine, se tient l’un des événements du jour dans la capitale française. Une file interminable et impatiente pour enfin goûter à la cuisine de Mallory, demi-finaliste, et Adrien, finaliste de Top Chef saison 11. "On a eu une semaine pour ouvrir, donc ça s'est passé un peu vite, concède Adrien Cachot, finaliste de top Chef saison 11. On n'a pas eu le temps de vraiment s'organiser"

Leur restaurant est ouvert pour deux semaines seulement. Au menu : une cuisine simple. "Tout le monde n'a pas le budget pour s'offrir un restaurant étoilé, donc il faut que ça soit accessible pour tout le monde la cuisine, estime Mallory Gabsi, demi-finaliste de la saison Top Chef 2011.

L'endroit peut accueillir 250 personnes. Les convives goûtent des plats bien de chez nous: des burgers de crevette, mais aussi des mitraillettes aux effilochés de porc.

Pour les servir, une dizaine de personnes. Les amis, les membres de la famille de Mallory qui a toujours cru en lui.