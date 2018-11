Des émeutes au centre-ville de Charleroi, la police d'Anvers est venue en renfort

(Belga) Des émeutes ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi au centre-ville de Charleroi, indique le porte-parole de la police locale David Quinaux. Un dispositif particulier est prévu samedi soir "afin de réprimer immédiatement tout acte de violence". Pour rétablir l'ordre, les policiers carolos ont reçu le renfort de la police locale d'Anvers.

Une centaine d'émeutiers ont semé le chaos dans le quartier autour du square Hiernaux (rond-point du Marsupilami) à Charleroi. "La police a procédé à deux interpellations judiciaires. Il s'agit de deux majeurs qui doivent encore être entendus. Le parquet a été avisé. Trois arrestations administratives ont également eu lieu", indique le porte-parole de la police de Charleroi. Sur place, "une porte du centre commercial Ville 2 a été dégradée et l'entrée d'un magasin de sport a été forcée sans succès, ce qui nous laisse supposer des tentatives de pillage. Des véhicules en stationnement ont été dégradés autour de l'Université du Travail (UT) et du mobilier urbain a été arraché. Les policiers, visés à la tête, ont essuyé des jets de boules de billard et des cocktails molotovs ont été lancés en direction des véhicules de police", énumère-t-il. "Le calme a été rétabli vers 04h00 du matin." Pour ce faire, la police locale de Charleroi a dû rapatrier un peloton d'intervention qui avait été envoyé en début de soirée au dépôt de carburant de Feluy, où des incidents s'étaient produits les nuits précédentes. Une autopompe a également été utilisée pour disperser les émeutiers. Enfin, les policiers carolos ont reçu des renforts de la police locale d'Anvers. "La police fédérale n'a plus beaucoup de moyens. On s'entraide de plus en plus entre polices locales." Samedi matin, l'heure est à l'évaluation des dégâts. "Nous sommes toujours dans la phase de rétablissement de l'ordre public. Ce samedi soir, le personnel sera en nombre afin de réprimer immédiatement tout acte de violences", ajoute M. Quinaux. La police de Charleroi travaillera ensuite à l'identification des auteurs des troubles, indiquant que la zone où ont eu lieu des incidents est bien pourvue en caméras de surveillance. (Belga)