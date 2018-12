La sécurité légèrement renforcée aux Plaisirs d'Hiver de Bruxelles, mais "il ne faut pas céder à un climat de panique"

A la suite de la fusillade survenue mardi soir au marché de Noël de Strasbourg, plusieurs villes revoient leurs mesures de sécurité autour des événements de fin d'année. C'est le cas notamment de la Ville de Bruxelles.

Philippe Close, le bourgmestre, a rencontré mercredi matin son chef de corps et les services de sécurité de la ville pour étudier la manière de gérer la situation bien que le niveau de la menace ne soit pas augmenté à l'heure actuelle.

Une vigilance accrue est toutefois mise en place dans le périmètre des "Plaisirs d'Hiver" de la capitale . Des équipes de police supplémentaires sont ainsi mobilisées dès mercredi. Elles viennent donc s'ajouter au dispositif initial comprenant les services de police, les agents de sécurité et le travail de prévention.

"Très concrètement, c'était déjà plusieurs dizaines voire centaines de policiers qui se mobilisent en permanence pour les grands évènements bruxellois. Il y a en plus du gardiennage privé qui est effectué, ainsi que des services de prévention. Mais là, on a réorienté certains services judiciaires pour sécuriser les lieux, pour continuer à être plus attentif", a déclaré Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, dans le RTL info 13h.

Il précise que "la sécurité, c'est l'affaire de chacun, il faut être vigilant ; mais vraiment, j'insiste, il ne faut pas céder à un climat de panique qui nous gâcherait les fêtes de Noël: il y a des forces de l'ordre qui sont très bien organisées".