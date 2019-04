Des jeunes ont allumé un incendie dans une rame de métro à la station Botanique

(Belga) Des jeunes ont allumé un feu à l'intérieur d'une rame de métro samedi soir à 20H02, a indiqué en soirée Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. La station Botanique a dû être évacuée et le trafic interrompu le temps de l'intervention. L'incident s'est terminé à 20H42. Il n'y a pas eu de blessé.

D'après les premiers éléments, les jeunes auraient utilisé de l'essence à briquet, a précisé Françoise Ledune. Une vitre a éclaté et une frise a fondu. La rame où s'est déclaré l'incendie a été ramenée jusqu'à un dépôt. La station a été évacuée à cause des fumées et de leur odeur dérangeante. Françoise Ledune assure qu'une plainte va être déposée: "On a prévenu la police et les images de surveillance sur le quai et dans la rame seront analysées. C'est plus qu'un simple acte de vandalisme. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal". (Belga)