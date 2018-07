En France, des militaires de l'unité d'élite de la gendarmerie voyagent désormais INCOGNITO en train pour agir en cas d'attaque terroriste (vidéo)

C'est l'attaque ratée dans le Thalys, il y a 3 ans, qui en a été le déclencheur. La France lance son opération "Train Marshalls". Elle consiste à faire voyager, anonymement, dans les trains, des militaires de l'Unité d'élite de la Gendarmerie. Ils pourront, ainsi, intervenir directement en cas de menace ou d'attaque terroriste.

En cas d'urgence, l’intervention doit être rapide et surtout d’une précision immédiate. Ces hommes dissimulés dans la foule sont armés et équipés de radio. Ils sont prêts à agir, mais uniquement, en cas d'attaque terroriste.

Durant 8 mois, ces militaires du GIGN ont été spécifiquement formés et se sont entraînés dans le lieu exigu qu'est un train.

L'un d'entre eux, témoigne anonymement dans le RTLINFO13H sur ces conditions d'intervention: "Une fois qu'on était à l'intérieur, on s'est dit: "Waw, cela change complètement. Effectivement, on n'a pas la même aisance. On n'a pas le même recul pour se déplacer. On ne peut pas se retourner comme on veut. On est vraiment "coincés" entre les sièges et les passagers pour intervenir sur l'adversaire."

Depuis quelques jours, ils se mélangent parmi les voyageurs et les touristes en toute discrétion. Ils sont au moins deux par train. L'opération s'inspire des "Air Marshalls", ces membres des forces de l'ordre circulant incognito dans les avions aux États-Unis et en France.

"Depuis le Thalys de 15h17, l'adversaire a montré de nouveaux lieux où il pouvait agir et il faut absolument qu'on suive l'adversaire, qu'on s'adapte à la menace et donc, on doit, nous aussi, pouvoir intervenir dans tous les lieux", reconnait ce membre des forces de l'ordre.

Ils voyageront tous les jours, dans les trains circulant sur l'ensemble du territoire, de façon aléatoire ou de façon plus ciblée en fonction de l'état de la menace. L'objectif est d'être efficace et de rassurer la population.