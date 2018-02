Des parlementaires flamands se sentent "muselés" face à leur exécutif

(Belga) Des membres du Parlement flamand disent se sentir muselés dans leurs tentatives d'interpeller via des questions parlementaires leur exécutif, rapporte De Standaard lundi.

Les commissions permanentes sont au nombre de 13 au sein du parlement flamand. L'an dernier, les différents présidents de commission ont refusé 21% des questions. Et, dans certaines commissions, il a été observé que le nombre de questions finalement transmises a fortement reculé dans les trois derniers mois. C'est le cas des commissions Logement et Mobilité, où plus de la moitié des questions se voit jugée irrecevable. Parmi les parlementaires qui y voient un problème, figure Mercedes Van Volcem, de l'Open Vld. Membre de la commission Logement, elle indique que la situation y est "grave". "Je n'ai jamais connu ça", assure-t-elle. "Je n'ai jamais eu de problèmes dans la législature précédente, quand Jan Penris (Vlaams Belang) présidait. Mais maintenant, le président (Lorin Parys) et la ministre (Liesbeth Homans) sont tous deux de la N-VA." Certains voudraient voir les règles changer, pour stipuler qu'il est préférable qu'un président de commission ne soit pas du même parti que le ministre compétent. Une idée qui n'est pas appréciée par la N-VA. Le président du parlement flamand, Jan Peumans, souligne de son côté que des questions en surnombre n'améliorent d'ailleurs pas forcément le débat. (Belga)