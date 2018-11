Des patrons français s'engagent contre les violences faites aux femmes

Le président de L'Oréal, Jean-Paul Agon, le PDG de Kering Francois-Henri Pinault, la directrice générale de Korian Sophie Boissard, et le président de la fondation Agir contre l'exclusion (FACE) GéraERIC PIERMONT

Six dirigeants de grands groupes français ont signé vendredi une "charte d'engagement contre les violences faites aux femmes", selon un communiqué conjoint.

Ces six dirigeants sont : le PDG de Kering François-Henri Pinault, de L'Oréal Jean-Paul Agon, de Carrefour Alexandre Bompard et de la SNCF Guillaume Pépy, ainsi que la directrice générale du groupe Korian Sophie Boissard et le directeur général de BNP Paribas Jean-Laurent Bonnafé.

Ils se sont notamment engagés à "créer une culture égalitaire au sein de leurs organisations" et à "permettre aux salariées de parler ouvertement de leur situation et promouvoir un environnement bienveillant pour les collaboratrices victimes de violences".

Ces groupes s'inscrivent aussi dans un réseau intitulé "Une femme sur trois" en référence au pourcentage de femmes qui sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles au moins une fois dans leur vie.

Ce réseau a été co-fondé par Kering et la Fondation Agir contre l'Exclusion (Face), présidée par l'ancien président d'Engie Gérard Mestrallet.

Les signataires citent dans un communiqué une étude de 2014 de l'Institut européen pour l'égalité entre les femmes, selon laquelle "les violences faites aux femmes représentent chaque année en Europe un coût de plus de 226 milliards d’euros pour les entreprises privées", une perte de production économique notamment due aux absences ou à la baisse de productivité.

En France, l'écart de salaires entre hommes et femmes est de 9% à travail égal et de 25% sur l'ensemble de la carrière, selon des chiffres du ministère du Travail.