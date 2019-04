Des policiers empêchent un viol en pleine rue à Paris: "Ils sont sortis de leur voiture et ont sauté sur l'homme"

Les faits sont rapportés par le Parisien. Ce jeudi soir, lors de leur patrouille, des policiers de la BAC aperçoivent un homme dont le comportement est considéré comme "louche". Ils décident de le suivre discrètement. Les fonctionnaires sont en civil, ce qui facilite leur filature.

Les forces de l'ordre se rendent rapidement compte que l'individu suit une femme. Cette dernière est au téléphone et ne s'aperçoit de rien. Subitement, le suspect l'a fait basculer dans un fourré. "Les policiers voient l’homme se jeter sur elle et se préparer à la violer", écrit le quotidien. Plus de doute, les policiers peuvent intervenir. "Les mecs sont sortis de leur voiture en deux secondes et lui ont sauté dessus", explique une source proche de l’enquête au Parisien.





"J'ai pu être lourdingue"



L'homme âgé de 43 ans a été placé en garde à vue et devrait être mis en examen. Lors de son interpellation, il était ivre. Bien qu'il ait reconnu les faits, il semble ignorer leur gravité. "Je me souviens pas. J’ai pu être lourdingue !", s'est-il exclamé. Très choquée, la jeune femme a, quant à elle, porté plainte.