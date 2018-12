Des policiers violemment pris à partie lors de la manifestation des gilets jaunes à Paris: l'un d'entre eux a été jeté à terre avec sa moto (vidéo)

Trois motards de la police ont été brièvement pris à partie samedi sur les Champs-Elysées par des manifestants qui leur ont notamment jeté des pavés et des trottinettes, lors de la manifestation à Paris des "gilets jaunes", selon des images vidéo que se sont procurées l'AFP et selon la préfecture de police.



La scène, d'une durée d'environ une minute, s'est déroulée au croisement de l'avenue George V et des Champs-Elysées, en fin de journée alors que les forces de l'ordre évacuaient progressivement les Champs. Les policiers ont été pris à partie par une vingtaine de personnes au moment où ils tentaient de remonter sur leur moto, dont l'une se trouvait à terre.

Pas d'interpellations

Les manifestants leur ont alors notamment jeté deux trottinettes, des pavés et des pots de fleurs. De leur côté, les policiers ont répliqué avec une bombe lacrymogène, leur matraque ou en donnant des coups de pieds à certains agresseurs. L'un des policiers a aussi dégainé son pistolet en le pointant sur un manifestant, avant de le remettre rapidement dans son étui. Les motards, membres de la Compagnie de Sécurisation et d'intervention (CSI), ont réussi à repartir sur deux motos, la troisième restant couchée à terre, avant que d'autres policiers ne viennent la récupérer peu après.

Selon la préfecture de police, un motard "qui avait été appelé sur un mouvement de foule, a été pris à partie, jeté à terre avec sa moto. Il s'est dégagé. La moto est endommagée mais pas abandonnée". La préfecture a ajouté qu'il n'y avait pas eu d'interpellation.

"Nos forces de l'ordre ont été odieusement prises pour cible par des individus face auxquels elles ont réagi avec sang-froid et professionnalisme", a estimé le secrétaire d'Etat, Laurent Nuñez dans un tweet.