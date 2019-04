Des posters de réfugiés dans les bus et trams de Belgique à l'initiative de l'Onu

(Belga) L'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) va lancer mardi une campagne d'affichage dans les bus, trams et abribus de Belgique. Jusqu'au 13 mai, six portraits de réfugiés seront mis en évidence pour souligner leur contribution à la société belge, annonce l'organisation. Durant cette opération intitulée "Intégration: parole de réfugiés", 15 témoignages de réfugiés seront également diffusés sur les réseaux sociaux.

Ces vidéos ont pour but de souligner la contribution des réfugiés à leur société d'accueil. De plus, les récits de ces personnes d'horizons différents montrent "comment, grâce aux cours de langue et aux formations, leurs réalisations professionnelles ont été rendues possibles par des initiatives du secteur public et privé ainsi que par les communautés locales et des citoyens en Belgique", explique l'UNHCR. Doctorant, ouvrier, artiste, ... Chaque réfugié a son histoire, un passé qui l'a conduit à fuir son pays, des pertes, des compétences et des talents différents. "Le terme générique de réfugiés recouvre des réalités diverses et complexes, des parcours de vie qui ont chacun leur singularité", rappelle l'agence onusienne, qui veut agir sur les perceptions du grand public. Les affiches seront visibles à Bruxelles, Liège, Namur, Charleroi, Mons, Tournai, Waterloo, Wavre, Gand, Bruges, Anvers, Hasselt, Malines et Louvain. Les récits de vie peuvent être découverts sur le site www.unhcr.org/be/paroles-de-refugies.