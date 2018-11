Des rubans blancs distribués dimanche à Molenbeek contre les violences faites aux femmes

(Belga) A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, des rubans blancs seront distribués dimanche lors du marché sur la place communale de Molenbeek, annonce jeudi la commune bruxelloise. Le personnel communal est également invité à porter un ruban demain/vendredi, symbole de l'opposition à la violence infligée aux femmes.

#1080ContreViolencesSexistes: la commune de Molenbeek veut afficher son opposition aux violences faites aux femmes alors que, selon une récente étude d'equal.brussels, plus de la moitié des Bruxelloises ont subi une forme de violence conjugale. Cette étude révélait aussi que presque neuf femmes sur 10 ont déjà vécu une forme de harcèlement sexuel. En 2016, 2.300 plaintes pour violences conjugales ont été déposées à Bruxelles et 500 pour agressions sexuelles, dont 45 viols collectifs, selon les statistiques policières. Pour montrer publiquement son opposition aux violences faites aux femmes, la commune de Molenbeek invite son personnel et la population à porter le ruban blanc. Celui-ci avait été lancé par des hommes au Canada en 1991 après la tuerie d'étudiantes de l'école polytechnique en 1989, rappelle Molenbeek. En arborant ce ruban, ils clamaient leur désapprobation envers ces violences. (Belga)