Des sculptures monumentales de Miro, Calder ou Rodin vendues à l'automne à Paris

(Belga) Quarante-et-une sculptures monumentales de Calder à Rodin, qui avaient été rassemblées par le marchand d'art français Paul Haim, vont être exposées à Paris et vendues aux enchères par Christie's en octobre, a annoncé jeudi la maison de ventes.

Une mosaïque de plus de 7 mètres de long de Zao Wou-Ki, estimée entre 1 et 2 millions d'euros, un bronze peint de Miro "la Caresse d'un oiseau", estimé entre 4 et 6 millions d'euros, un nu monumental en bronze de Rodin, estimé entre 500.000 et 700.000 euros seront parmi les clous de la vente. Les oeuvres seront accueillies du 15 au 22 octobre au siège social de Kering, au sein de l'ancien hôpital Laennec au coeur de Paris, avant leur mise aux enchères dans ce qui devrait être un des évènements artistiques de l'automne, au moment où devrait se dérouler la Foire internationale d'art contemporain (FIAC). La collection dont s'occupe Dominique Haim, depuis la mort de son père Paul Haim en 2006, était restée dans le secret de La Petite Escalère, propriété du collectionneur située dans le Pays Basque français, où elle avait été assemblée avec passion sur plusieurs décennies. "En quarante ans de carrière, peu de défis de cette envergure se sont présentés à moi", a commenté Lionel Gosset, directeur des collections de Christie's. (Belga)