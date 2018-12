Des trésors classés visibles en version numérique au musée des arts anciens de Namur

(Belga) la Fédération Wallonie-Bruxelles a financé la numérisation d'une vingtaine de trésors classés. Les œuvres numérisées ont été remises mercredi à leurs conservateurs au TreM.a, le musée des arts anciens de Namur, où elles seront visibles jusqu'au 10 février dans le cadre de l'exposition "Move Remove, trésors classés".

Conservées à Houffalize, Liège, Nivelles, Saint-Symphorien ou encore Stavelot, les œuvres comptent parmi les plus importantes du patrimoine belge. Parmi elles, six châsses médiévales, comme celle de Nivelles. Leur numérisation en hyper-définition voire en trois dimensions pour certaines répond à une logique de conservation et de valorisation. Le projet, piloté par la Société archéologique de Namur (SAN) et le Plan de préservation et d'exploitation du patrimoine (Pep's), a été confié à L'Atelier de l'Imagier qui a opéré sur les dix lieux de conservation en collaboration étroite avec les gardiens des trésors et les fabriques d'église. A l'émotion contemplative s'ajoute maintenant une compréhension par le détail, derrière laquelle se cache un travail colossal. Il a par exemple fallu deux jours rien que pour numériser la châsse de Nivelles, sans compter le travail de post-production. "La difficulté sur des objets aussi précieux vient de l'impossibilité d'utiliser une machine ou un procédé automatique", expliquent les spécialistes de l'Atelier de l'Imagier. "Tout est fait manuellement avec la plus grande précaution. Nous avons réalisé 82 images de chaque objet, à 360 degrés". A partir de janvier, les œuvres numérisées seront aussi visibles sur le site dédié de la Fédération Wallonie-Bruxelles, www.numeriques.be. (Belga)